Ярмоленко вышел на замену и вырвал ничью для Вест Хэма. ВИДЕО

В заключительном туре АПЛ "Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Астон Виллой" 1:1.

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начал этот поединок на скамейке запасных. Украинец появился на поле на 45-й минуте.

На 84-й минуте атакующий полузащитник гостей Джек Грилиш открыл счет. А спустя буквально минуту Ярмоленко уравнял шансы команд на победу - Андрей получил "змею" с левого фланга, сместился в центр и нанес акцентированный удар, мяч после рикошета залетел в сетку ворот "Виллы".

Этот гол стал 5-м для 30-летнего украинца в текущем сезоне чемпионата Англии.

Видео гола Ярмоленко