Ярмоленко вышел на замену и вырвал ничью для Вест Хэма. ВИДЕО
Андрей забил 5-й гол в сезоне АПЛ
В заключительном туре АПЛ "Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Астон Виллой" 1:1.
Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начал этот поединок на скамейке запасных. Украинец появился на поле на 45-й минуте.
На 84-й минуте атакующий полузащитник гостей Джек Грилиш открыл счет. А спустя буквально минуту Ярмоленко уравнял шансы команд на победу - Андрей получил "змею" с левого фланга, сместился в центр и нанес акцентированный удар, мяч после рикошета залетел в сетку ворот "Виллы".
Этот гол стал 5-м для 30-летнего украинца в текущем сезоне чемпионата Англии.
Видео гола Ярмоленко
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
26.07.2020 в 20:39
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0
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Vova Andrienko
26.07.2020 в 20:21
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-1
ВасяКулебяка (Козливка)
26.07.2020 в 20:20
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-4
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