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Ярмоленко вышел на замену и вырвал ничью для Вест Хэма. ВИДЕО

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(4 голосов)

Андрей забил 5-й гол в сезоне АПЛ

Ярмоленко вышел на замену и вырвал ничью для Вест Хэма. ВИДЕО
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В заключительном туре АПЛ "Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Астон Виллой" 1:1.

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начал этот поединок на скамейке запасных. Украинец появился на поле на 45-й минуте.

На 84-й минуте атакующий полузащитник гостей Джек Грилиш открыл счет. А спустя буквально минуту Ярмоленко уравнял шансы команд на победу - Андрей получил "змею" с левого фланга, сместился в центр и нанес акцентированный удар, мяч после рикошета залетел в сетку ворот "Виллы".

Этот гол стал 5-м для 30-летнего украинца в текущем сезоне чемпионата Англии.

Видео гола Ярмоленко

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В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Джек Грилиш Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
26.07.2020 в 20:39
Останется ли Ярмоленко в Вест хэме вопрос, возможно нам стоит его вернуть обратно, но на его позиции есть Цыганков и Цитаишвили.
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0
0
Vova Andrienko
26.07.2020 в 20:21
Красавчик Ярмола! Заканало конечно, но кого это волнует? Гол есть гол!
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+6
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
26.07.2020 в 20:20
Это называется забил дурака)) там ни как не должно быть гола ,но он почему то случился
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+2
-4


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