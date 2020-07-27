Олейник открыл счет голам в новом чемпионате Финляндии

Украинский форвард клуба "Сейняйоки" (СИК) Денис Олейник вчера, 26 июля, забил в 5 туре чемпионата Финляндии.

Денис вышел в стартовом составе своей команды в матче против КуПС (1:2) и отметился ударом после навеса на 63 минуте. Это был единственный гол "Сейняйоки".

Всего с начала сезона Денис провел уже 4 матча в составе СИК.

"Сейняйоки" сейчас имеет в активе 4 очка и занимает 9 позицию в турнирной таблице из 12 команд. КуПС - лидер чемпионата.