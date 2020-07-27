Прошедший сезон стал рекордным для Зинченко по игровому времени в АПЛ
Алекс отыграл 1 272 минуты
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в нынешнем сезоне установил личный рекорд по игровому времени в АПЛ.
Украинец в 19 матчах (13 в стартовом составе) в этом сезоне отыграл 1 272 минуты.
Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко с момента прихода в "Манчестер Сити" (533 и в 1 153 в предыдущих).
Добавим, за проведенное на поле время Александр Зинченко не сумел отличиться результативными действиями.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...