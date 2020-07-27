Прошедший сезон стал рекордным для Зинченко по игровому времени в АПЛ

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в нынешнем сезоне установил личный рекорд по игровому времени в АПЛ.

Украинец в 19 матчах (13 в стартовом составе) в этом сезоне отыграл 1 272 минуты.

Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко с момента прихода в "Манчестер Сити" (533 и в 1 153 в предыдущих).

Добавим, за проведенное на поле время Александр Зинченко не сумел отличиться результативными действиями.