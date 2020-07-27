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Шахтер Вернидуба продолжает удерживать лидерство в чемпионате Беларуси

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В Беларуси сыграли матчи 19-го тура

Шахтер Вернидуба продолжает удерживать лидерство в чемпионате Беларуси
Новина українською

На прошедших выходных в Беларуси был сыгран очередной, 19-й тур местного чемпионата.

Солигорский Шахтер под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба разгромил одного из аутсайдеров Смолевичи (4:0) и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Правда, Шахтер имеет равенство очков с БАТЭ и опережает борисовчан лишь по дополнительным показателям.

Отдельно стоит отметить, что действующий чемпион Динамо-Брест проиграл на выезде Ислочи (0:2) и на данный момент занимает восьмую позицию в турнирной таблице, правда имея еще две игры в запасе. В отчетном поединке Артем Милевский вышел на замену во втором тайме, а Александр Нойок весь матч просидел в запасе. Третьего украинца команды, защитника Евгения Хачериди в заявке на матч не было.

Все результаты 19-го тура:

Шахтер – Смолевичи 4:0

БАТЭ – Минск 6:0

Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 1:4

Динамо (Минск) – Городея 1:0

Белшина – Неман 0:1

Ислочь – Динамо-Брест 2:0

Витебск – Слуцк 2:0

Рух – Славия 3:3

Шахтер Вернидуба продолжает удерживать лидерство в чемпионате Беларуси - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Александр Нойок Динамо (Брест)
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