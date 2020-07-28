Селезнева не будет в турецкой Суперлиге. Бурсаспор вылетел в матчах плей-офф

В Турецкой Первой лиге настала пара решающих матчей за повышение в классе.

По регламенту турнира напрямую в элиту идут две команды, которые заняли первое место в итоговой таблице, а еще четыре клуба разыгрывают одну путевку через стыковые матчи.

Одной из команд, которая попыталась пробиться в плей-офф был "Бурсаспор" Евгения Селезнева, который в полуфинальных матчах играл против "Демирспора" Александра Гладкого.

В итоге, по сумме двух матчей в финал вышел "Демирспор" - 0:0 и 4:1.

Во втором матче Селезнев вышел на замену на 80-й минуте матча, когда все уже было решено. Ну а Гладкий не играет за свой клуб с декабря прошлого года и контракт у него заканчивается в конце сезона.

В финале плей-офф "Демирспор" сыграет с "Карагюмрюком".