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Селезнева не будет в турецкой Суперлиге. Бурсаспор вылетел в матчах плей-офф

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Команда была разгромлена Демирспором Гладкого

Селезнева не будет в турецкой Суперлиге. Бурсаспор вылетел в матчах плей-офф
Новина українською

В Турецкой Первой лиге настала пара решающих матчей за повышение в классе.

По регламенту турнира напрямую в элиту идут две команды, которые заняли первое место в итоговой таблице, а еще четыре клуба разыгрывают одну путевку через стыковые матчи.

Одной из команд, которая попыталась пробиться в плей-офф был "Бурсаспор" Евгения Селезнева, который в полуфинальных матчах играл против "Демирспора" Александра Гладкого.

В итоге, по сумме двух матчей в финал вышел "Демирспор" - 0:0 и 4:1.

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Во втором матче Селезнев вышел на замену на 80-й минуте матча, когда все уже было решено. Ну а Гладкий не играет за свой клуб с декабря прошлого года и контракт у него заканчивается в конце сезона.

В финале плей-офф "Демирспор" сыграет с "Карагюмрюком".

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В статье: Евгений Селезнев Александр Гладкий Бурсаспор (Бурса) Аданадемирспор
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