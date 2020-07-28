Футболист-эмоция: сегодня Евгению Хачериди исполняется 33 года

Евгений Григорьевич Хачериди родился 28 июля 1987 года в Мелитополе. Футболист начинал клубную карьеру в "Олкоме", затем недолго выступал за вторую команду запорожского "Металлурга".

В 2006-м году переехал в Луцк, где выступал в "Волыни" под руководством Виталия Кварцяного, после чего присоединился к киевскому "Динамо". В 2018-м Евгений перешел в греческий "ПАОК", сейчас украинец защищает цвета "Динамо-Брест".

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С киевлянами Хачериди трижды выигрывал чемпионат Украины (2008/09, 2014/15, 2015/16), дважды брал Кубок страны (2013/14, 2014/15). Евгений – трехкратный обладатель Суперкубка Украины (2009, 2011, 2016). С "ПАОКом" защитник брал золото в Греции (2018/19), с "Динамо-Брест" выигрывал Суперкубок Беларуси (2020).