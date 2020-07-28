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Серия А. Малиновский остался в запасе на матч с Пармой

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Серия А. Малиновский остался в запасе на матч с Пармой
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на выездной матч 37-го тура Серии А с "Пармой".

Украинец начнет матч в запасе.

Отметим, что поединок начнется в 20:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 41 матч, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Парма
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