Серия А. Малиновский остался в запасе на матч с Пармой
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Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на выездной матч 37-го тура Серии А с "Пармой".
Украинец начнет матч в запасе.
Отметим, что поединок начнется в 20:30.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 41 матч, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
I nostri 11! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 28, 2020
Here's your #StartingXI for #ParmaAtalanta! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/NirJl7xhhN
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