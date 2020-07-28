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И снова штрафной. Малиновский сравнял счет в матче с Пармой - ВИДЕО

Наши за границей
(7 голосов)

Очередной гол украинца

И снова штрафной. Малиновский сравнял счет в матче с Пармой - ВИДЕО
Новина українською

В Италии 37-й тур Серии стартовал с двух матчей, в одном из которых Парма принимает Аталанту Малиновского.

Украинец вышел на замену в перерыве и сравнял счет в матче – на 70-й минуте Руслан со штрафного сделал счет 1:1.

Отметим, что это девятый гол украинца в текущем сезоне.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Парма
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Комментарии (15)
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Smooth da Hustler (Львів)
28.07.2020 в 23:38
Головне не скільки він коштуватиме, а те щоб він грав за команду, яка може виграти серйозний евро трофей, є шанс це зробити з Аталантою.
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+1
0
royalstas (Вінниця)
28.07.2020 в 22:49
Якщо наступний сезон буде в основі грати і на рівні цього сезону чи навіть краще вірю що через рік за 50-60 лям поїде в топ клуб АПЛ.
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+1
0
AndrjuhALu (Донецк)
28.07.2020 в 22:53
Может и не надо в АПЛ. Он хорошо влился в команду, набирает обороты, зачем потом поздно раскрывшемуся игроку в 28-29 опять менять команду и подстраиваться под новые реалии. Многие более топовые игроки при смене клуба не могут выйти хотябы на тот же уровень - Шевченко тоже как пример.
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+7
0
lucky_guy
28.07.2020 в 23:09
AndrjuhALu (Донецк), по делу
0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 22:40
Его уже боятся в Италии - хороший знак
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+4
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 22:37
Малиновский хорош, смелый стал, подрос в классе!!!!
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+4
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 22:37
Очень радует, может своим примером покажет молодым, что не только в аренде играть в ЧУ, хотя их контракт принадлежит Динамо или Шахтеру, а пробовать свои силы за рубежом в средних чемпионатах и за маленькую зарплату.......
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+4
0
tartar (Львів)
28.07.2020 в 22:35
Пушка
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+1
0
Пришта Литин (Киев)
28.07.2020 в 23:16
стенка дьірявая оказалась.
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0
-1
avatar
okolegko (Київ)
28.07.2020 в 22:28
Гравці, які можуть забити зі штрафного / з-за штрафної, можуть вирішити долю поєдинку в одному епізоді. Тому вважаю, якщо Малиновський надалі буде прогресувати / не буде втрачати позиції, за кілька років буде коштувати не менше 100 млн $
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+6
-2
Cafron1997 (Винница)
28.07.2020 в 22:37
За кілька років йому буде вже 30, 100 млн, там вже явно не буде, дай бог 50
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+3
0
royalstas (Вінниця)
28.07.2020 в 22:47
Сотку він не буде коштувати він пізно розкрився але те що він кращий в збірній це факт.
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+3
0
avatar
okolegko (Київ)
28.07.2020 в 22:59
За кілька років йому буде 27–28. Саме той вік, коли гравці вартують найдорожче
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0
0
Лекарь (село Дарница)
28.07.2020 в 22:07
Хорошо прошил
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+5
0
Пришта Литин (Киев)
28.07.2020 в 23:18
Так бЬІ на ЕВРО(21)
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0
0


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