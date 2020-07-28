И снова штрафной. Малиновский сравнял счет в матче с Пармой - ВИДЕО
Очередной гол украинца
В Италии 37-й тур Серии стартовал с двух матчей, в одном из которых Парма принимает Аталанту Малиновского.
Украинец вышел на замену в перерыве и сравнял счет в матче – на 70-й минуте Руслан со штрафного сделал счет 1:1.
Отметим, что это девятый гол украинца в текущем сезоне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smooth da Hustler (Львів)
28.07.2020 в 23:38
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
28.07.2020 в 22:49
Ответить
+1
0
AndrjuhALu (Донецк)
28.07.2020 в 22:53
Ответить
+7
0
lucky_guy
28.07.2020 в 23:09
0
0
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 22:40
Ответить
+4
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 22:37
Ответить
+4
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 22:37
Ответить
+4
0
tartar (Львів)
28.07.2020 в 22:35
Ответить
+1
0
Пришта Литин (Киев)
28.07.2020 в 23:16
Ответить
0
-1
okolegko (Київ)
28.07.2020 в 22:28
Ответить
+6
-2
Cafron1997 (Винница)
28.07.2020 в 22:37
Ответить
+3
0
royalstas (Вінниця)
28.07.2020 в 22:47
Ответить
+3
0
okolegko (Київ)
28.07.2020 в 22:59
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
28.07.2020 в 22:07
Ответить
+5
0
Пришта Литин (Киев)
28.07.2020 в 23:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...