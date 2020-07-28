И снова штрафной. Малиновский сравнял счет в матче с Пармой - ВИДЕО

В Италии 37-й тур Серии стартовал с двух матчей, в одном из которых Парма принимает Аталанту Малиновского.

Украинец вышел на замену в перерыве и сравнял счет в матче – на 70-й минуте Руслан со штрафного сделал счет 1:1.

Отметим, что это девятый гол украинца в текущем сезоне.