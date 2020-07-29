Малиновский - один из героев Аталанты по итогам матча с Пармой. Оценки украинцу

"Аталанта" из Бергамо, в которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, одержала волевую победу на выезде над "Пармой" (2:1).

Украинец в составе своей команды вышел во втором тайме на 46-й минуте игры и забил первый из двух голов "богини".

От WhoScored Руслан получил оценку 7.48 (общекомандном в бергамасков - 6.7). Это третий самый высокий балл среди игроков обеих команд после героя матча Алехандро Гомеса (забил второй мяч "Аталанты") и игрока атаки "Пармы" Деяна Кулусевски.

Руслан нанес 3 удара по воротам: один заблокирован, второй - неточный, третий - тот самый гол.

За проведенный тайм на поле Малиновский 42 раза владел мячом, совершил 30 передач, из них 26 были точными. Одна передача Руслана была ключевой.

Игрок национальной сборной Украины осуществил две попытки обыграть соперников, из них одна была удачная.

В защитных действиях, верховых дуэлях статисты Руслана Малиновского не заметили. Зато отметили, что он подал 2 угловые, трижды соперники отбирали у него мяч и еще один раз украинец залез в положение вне игры.

SofaScore ставит Руслану 7.2, а это оценка несколько ниже - лучше него или хотя бы наравне с ним в этом матче, по версии этого портала, кроме Гомеса и Кулусевски, были еще и Юрай Куцка и Робин Госенс.