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Малиновский - один из героев Аталанты по итогам матча с Пармой. Оценки украинцу

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Удачно вышел на замену в матче итальянской Серии А

Малиновский - один из героев Аталанты по итогам матча с Пармой. Оценки украинцу
Новина українською

"Аталанта" из Бергамо, в которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, одержала волевую победу на выезде над "Пармой" (2:1).

Украинец в составе своей команды вышел во втором тайме на 46-й минуте игры и забил первый из двух голов "богини".

От WhoScored Руслан получил оценку 7.48 (общекомандном в бергамасков - 6.7). Это третий самый высокий балл среди игроков обеих команд после героя матча Алехандро Гомеса (забил второй мяч "Аталанты") и игрока атаки "Пармы" Деяна Кулусевски.

Руслан нанес 3 удара по воротам: один заблокирован, второй - неточный, третий - тот самый гол.

За проведенный тайм на поле Малиновский 42 раза владел мячом, совершил 30 передач, из них 26 были точными. Одна передача Руслана была ключевой.

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Игрок национальной сборной Украины осуществил две попытки обыграть соперников, из них одна была удачная.

В защитных действиях, верховых дуэлях статисты Руслана Малиновского не заметили. Зато отметили, что он подал 2 угловые, трижды соперники отбирали у него мяч и еще один раз украинец залез в положение вне игры.

SofaScore ставит Руслану 7.2, а это оценка несколько ниже - лучше него или хотя бы наравне с ним в этом матче, по версии этого портала, кроме Гомеса и Кулусевски, были еще и Юрай Куцка и Робин Госенс.

Малиновский - один из героев Аталанты по итогам матча с Пармой. Оценки украинцу - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Парма (Парма) Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии
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