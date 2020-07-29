Герой футбольного дня. Руслан Малиновский

А давайте скажем честно: Руслан Малиновский - лучший полузащитник атакующего плана в украинском футболе после 1991 года.

Защитники топовые у нас были - Лужный и Головко соврать не дадут; вингеров Ярмоленко и Коноплянку даже сегодня опасаются соперники сборной; опорники Гусин и Тимощук - классика украинского футбола; с центрфорвардами тоже без проблем - Ребров, Воронин, Шева. И только сильных атакующих хавбеков не хватало.

От этого и игра сборной Украины годами напоминала мучения - как отбирать мы знали, как забивать тоже, а вот связующего звена дико не хватало. И вот, наконец, появилось.

Руслан Малиновский способен диктовать темп, держать мяч и обострять игру на постоянной основе на уровне одной из лучших лиг планеты. Это нечто абсолютно новое для украинского футбола. Одно дело громить шепетовский "Темп" в убитые 90-е, или раз-другой с бодуна выстрелить в Кубке УЕФА - такие умельцы у нас случались. А вот плеймейкера, который бы успешно конкурировал в Серии А, забивал "Ювентусу" и "Лацио", и регулярно попадал во всевозможные сборные туров - еще ни разу.

Вчера Малиновский в очередной раз показал свою важность - его хлесткий штрафной в ворота "Пармы" положил начало камбэку "Аталанты", которая в последние четверть часа вытащила, казалось бы, проигранный матч.

Для самого уроженца Житомира это 5-й гол из-за пределов штрафной в 2020 году - и это лучший показатель в Европе. Вдумайтесь: не в Украине, не в Италии даже, а вообще во всех топ-лигах!

Левая нога Руслана постепенно становится мэмом в Серии А - соперники ее боятся не меньше, чем белорусские власти приближающихся выборов. Но еще главнее, что Малиновский подтягивает и другие компоненты своей игры. Он пасует с точностью 82% - это приличные цифры для игрока атаки. Его 1,4 паса под удар за 90 минут - третий показатель в "Аталанте" после Папу Гомеса и Йосипа Иличича. Точно та же картина и с дриблингом - только аргентинец и словенец обыгрывают чаще Руслана.

На том же третьем месте в команде (вы уже знаете, после кого) Малиновский и по заработанным на себе фолам - в среднем, 1,7 за 90 минут. Осталось еще немного подтянуть оборонительные навыки, чтоб меньше фолить - и можно претендовать на железобетонное место в старте призера Серии А. Фантастика, учитывая, через какие травмы и аренды Руслану пришлось пройти.

Помнится, в 2006 году перед четвертьфиналом чемпионата мира какая-то итальянская газета назвала нашу сборную "украинскими лесорубами" - и где-то была права. Конструктива и тонкости команде Олега Блохина сильно не хватало.

Но вот прошло 14 лет - и мы сделали выводы. Не сразу, да - пришлось пройти и через суперкреативную пару опорных Тимощук-Михалик, и через схему из четырех опорных от Фоменко. Однако хорошо то, что хорошо кончается. Сегодня итальянцы воочию могут убедиться, что мир изменился. Руслан Малиновский его изменил. Хочется верить, что его стопами пойдут и другие.