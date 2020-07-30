Андрей Ярмоленко забил лучший гол Вест Хэм в сезоне

Британский сайт football.london подвел итоги соревнований в Английской Премьер-лиге и объявил лучший гол команды "Вест Хэм" в сезоне АПЛ 2019/20.

Им стал гол на 89 минуте матча команды с "Челси" (3:2) в 32-м туре АПЛ. Его забил игрок "Вест Хэм" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Также украинец отмечен за гол и вклад в победу в первом круге над "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Всего за сезон украинец забил 5 голов.