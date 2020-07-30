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Шахов отыграл весь победный матч Лечче и получил оценки от аналитиков

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Шахов отыграл весь победный матч Лечче и получил оценки от аналитиков
Новина українською

Вчера полузащитник "сине-желтых" и итальянского "Лечче" Евгений Шахов отыграл весь матч Серии А с "Удинезе". Его команда получила очень важную выездную победу в борьбе за выживание - 2:1.

Евгений вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. От британского WhoScored он получил оценку 6.87 (средний балл "Лечче" - 6.63).

На счету Шахова 2 удара по воротам, из них один мимо, а в другом случае "Удинезе" спас голкипер Муссо.

Украинец 53 раза был с мячем, выполнил 42 передачи (из них 39 точные).

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Однажды Шахов вступал в обыгрыш соперника и это его действие на поле было успешным.

В оборонительных действиях Евгений совершил сразу два успешных отборы, трижды вступал в дуэль на втором этаже, но победил лишь однажды.

Также статисты заметили в украинца одно нарушение правил.

SofaScore поставил Евгению оценку 7.1 при общекомандном 6.92

До конца чемпионата "Лечче" остается провести еще один поединок - 2 августа на своем поле с "Пармой".

Шахов отыграл весь победный матч Лечче и получил оценки от аналитиков - изображение 2Шахов отыграл весь победный матч Лечче и получил оценки от аналитиков - изображение 2
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В статье: Евгений Шахов Серия А Удинезе (Удине) Лечче
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