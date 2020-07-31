Гент сообщил о трансферных планах по поводу Романа Яремчука

Телеведущий и футбольный журналист Игорь Цыганик сообщил, что разговаривал с нападающим бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Романом Яремчуком по поводу его карьеры и потенциального перехода в другой клуб.

Ему [Яремчуку] в клубе четко сказали, что его трансфер возможен исключительно после чемпионата Европы. Они планируют, что он сможет себя ярко проявить на Евро, после этого можно будет говорить о продаже.

Читайте также Яремчук в спарринге Гента и Метца оформил дубль за восемь минут - ВИДЕО

Напомним, что во второй половине января Роману Яремчуку сделали операцию на ахиллово сухожилие. В мае он сообщил о выздоровлении.