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Гент сообщил о трансферных планах по поводу Романа Яремчука

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По крайней мере, по словам Цыганыка

Гент сообщил о трансферных планах по поводу Романа Яремчука
Новина українською

Телеведущий и футбольный журналист Игорь Цыганик сообщил, что разговаривал с нападающим бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Романом Яремчуком по поводу его карьеры и потенциального перехода в другой клуб.

Ему [Яремчуку] в клубе четко сказали, что его трансфер возможен исключительно после чемпионата Европы.

Они планируют, что он сможет себя ярко проявить на Евро, после этого можно будет говорить о продаже.

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Напомним, что во второй половине января Роману Яремчуку сделали операцию на ахиллово сухожилие. В мае он сообщил о выздоровлении.

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В статье: Украина Роман Яремчук Игорь Цыганык Гент (Бельгия)
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Источник:
Циганик Live

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