Гент сообщил о трансферных планах по поводу Романа Яремчука
По крайней мере, по словам Цыганыка
Телеведущий и футбольный журналист Игорь Цыганик сообщил, что разговаривал с нападающим бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Романом Яремчуком по поводу его карьеры и потенциального перехода в другой клуб.
Ему [Яремчуку] в клубе четко сказали, что его трансфер возможен исключительно после чемпионата Европы.
Они планируют, что он сможет себя ярко проявить на Евро, после этого можно будет говорить о продаже.
Напомним, что во второй половине января Роману Яремчуку сделали операцию на ахиллово сухожилие. В мае он сообщил о выздоровлении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Циганик Live
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...