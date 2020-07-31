Тренер Гента: Яремчук играл острее, чем когда-либо
В Генте уверены, что украинец проведет отличный сезон
Главный тренер "Гента" Йесс Торуп поделился мнением о форме украинского форварда команды Романа Яремчука на предсезонных сборах.
"Я увидел очень мотивированного Яремчука. Он играл острее, чем когда-либо.
С необходимой уверенностью он может провести очень сильный сезон", – цитирует Торупа Voetbal Belgie.
Ранее сообщалось о том, что
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