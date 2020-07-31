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Тренер Гента: Яремчук играл острее, чем когда-либо

Наши за границей
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В Генте уверены, что украинец проведет отличный сезон

Тренер Гента: Яремчук играл острее, чем когда-либо
Новина українською

Главный тренер "Гента" Йесс Торуп поделился мнением о форме украинского форварда команды Романа Яремчука на предсезонных сборах.

"Я увидел очень мотивированного Яремчука. Он играл острее, чем когда-либо.

С необходимой уверенностью он может провести очень сильный сезон", – цитирует Торупа Voetbal Belgie.

Ранее сообщалось о том, что "Гент" согласится на трансфер Яремчука только после Евро-2020.

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В статье: Роман Яремчук Гент Йесс Торуп
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