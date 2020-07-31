Тренер Гента: Яремчук играл острее, чем когда-либо

Главный тренер "Гента" Йесс Торуп поделился мнением о форме украинского форварда команды Романа Яремчука на предсезонных сборах.

"Я увидел очень мотивированного Яремчука. Он играл острее, чем когда-либо.

С необходимой уверенностью он может провести очень сильный сезон", – цитирует Торупа Voetbal Belgie.