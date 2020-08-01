Яремчук отметился голом во втором матче Гента подряд
Украинец вновь в отличной форме
Бельгийский "Гент" закончил подготовку к новому сезоне контрольным матчем с командой "Зюльте-Варегем" (1:2).
Единственным голом в составе "Гента" отметился украинец Роман Яремчук, отыгравший в поединке 80 минут.
Роман Безус и Игорь Пластун также вышли в старте. Роман был заменен на 66-й минуте, в то время как Игорь отыграл на поле весь матч.
Уже 9 августа "Гент" проведет поединок первого тура нового чемпионата Бельгии против "Антверпена".
Во вторник Яремчук отметился дублем в ворота "Метца" (3:0), а третий гол в матче забил все тот же Пластун.
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2020 в 15:52
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MOP555 (Киев)
01.08.2020 в 16:17
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ffggpl (Харьков)
01.08.2020 в 16:30
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