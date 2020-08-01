  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук отметился голом во втором матче Гента подряд
В тренде

Яремчук отметился голом во втором матче Гента подряд

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец вновь в отличной форме

Яремчук отметился голом во втором матче Гента подряд
Новина українською

Бельгийский "Гент" закончил подготовку к новому сезоне контрольным матчем с командой "Зюльте-Варегем" (1:2).

Единственным голом в составе "Гента" отметился украинец Роман Яремчук, отыгравший в поединке 80 минут.

Роман Безус и Игорь Пластун также вышли в старте. Роман был заменен на 66-й минуте, в то время как Игорь отыграл на поле весь матч.

Уже 9 августа "Гент" проведет поединок первого тура нового чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Во вторник Яремчук отметился дублем в ворота "Метца" (3:0), а третий гол в матче забил все тот же Пластун.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Безус Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.08.2020 в 15:52
Як це Роман відіграв 80 хвилин у поєдинку, а був замінений на 66-й хвилині матчу Що за єресь... хто вичитує ці тексти (чи узагалі не вичитують)!??
Ответить
0
-1
avatar
MOP555 (Киев)
01.08.2020 в 16:17
Читайте уважніше. На 66-й хвилині був замінений Роман Безус.
Ответить
0
-1
ffggpl (Харьков)
01.08.2020 в 16:30
Понятно, что Безус, но все равно "текст по дебильному составлен".
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...