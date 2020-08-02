В заключительном туре чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле уступила "Интеру" со счетом 0:2, уступив "нерадзурри" вторую строчку в таблице.

Украинский легионер бергамцев Руслан Малиновский появился на поле на 61-й минуте. Всего полчаса хватило украинцу, чтобы стать лучшим в своей команде по оценке Whoscored. Портал оценил игру Малиновского в 7,14 балла.

Малиновский отдал одну ключевую передачу, исполнил два точных кросса, нанёс 4 удара и совершил один перехват.