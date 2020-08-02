Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Интером по версии Whoscored
Тем не менее, Руслан не смог помочь своей команде отобрать очки у "нерадзурри"
В заключительном туре чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле уступила "Интеру" со счетом 0:2, уступив "нерадзурри" вторую строчку в таблице.
Украинский легионер бергамцев Руслан Малиновский появился на поле на 61-й минуте. Всего полчаса хватило украинцу, чтобы стать лучшим в своей команде по оценке Whoscored. Портал оценил игру Малиновского в 7,14 балла.
Малиновский отдал одну ключевую передачу, исполнил два точных кросса, нанёс 4 удара и совершил один перехват.
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Комментарии (6)
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Alex.696 (Немирів)
02.08.2020 в 14:51
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.08.2020 в 12:54
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Referee-12 (Новая Прага)
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lucky_guy
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FC Energy (Новая Каховка)
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gychek (львов)
02.08.2020 в 13:50
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