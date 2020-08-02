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Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Интером по версии Whoscored

Наши за границей
(1 голосов)

Тем не менее, Руслан не смог помочь своей команде отобрать очки у "нерадзурри"

Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Интером по версии Whoscored
Новина українською

В заключительном туре чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле уступила "Интеру" со счетом 0:2, уступив "нерадзурри" вторую строчку в таблице.

Украинский легионер бергамцев Руслан Малиновский появился на поле на 61-й минуте. Всего полчаса хватило украинцу, чтобы стать лучшим в своей команде по оценке Whoscored. Портал оценил игру Малиновского в 7,14 балла.

Малиновский отдал одну ключевую передачу, исполнил два точных кросса, нанёс 4 удара и совершил один перехват.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (6)
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Alex.696 (Немирів)
02.08.2020 в 14:51
Ну, не знаю, я дивився ьой матч. Сказати, що Маліновський був найкращим - то ні. Крім наведених у статті дій, він відзначився ще певною кількістю зовсім неточних передач та ударів. ІМХО.
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.08.2020 в 12:54
А скільки цей найкращий провів повних матчів за сезон?
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+1
-11
Referee-12 (Новая Прага)
02.08.2020 в 13:08
оооочень мало... и что?????????????????????????????? Это ведь не ознчает, что не заслужил? Всегда когда выходил, то доказывал что не зря! тренер не видит его основным и всё, хоть убей... при Гасперини так и будет, по ходу...
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+4
-1
lucky_guy
02.08.2020 в 13:42
Какой же ты мерзкий и вечно недовольный нытик. Что тебя в жизни вообще радует?! Дерьмо унылое...
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+6
-1
FC Energy (Новая Каховка)
02.08.2020 в 13:50
Малиновский суперсаб. Футбол это не только 11 человек, у каждого свои качества. Малина выходит и доказывает. Возможно с замены он играет сильнее, чем мог бы дать со старта. А главное - стабильно выходит и становится лучшим
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+1
0
gychek (львов)
02.08.2020 в 13:50
Цей.ось цей)))Та ось ,можна 10 матчів виходити в старті і нічого не зробити!Цей
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+1
0


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