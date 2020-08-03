Евгений Шахов получил высокую оценку за последний матч Лечче в итальянской Серии А

Команда полузащитника сборной Украины Евгения Шахова, Лечче, вылетела из итальянской Серии А - заняла третье с конца место в турнирной таблице.

В последнем поединке "желто-красные" уступили "Парме" со счетом 3:4. Евгений вышел на поле на замену на 61 минуте.

За свои действия в матче украинец от британских статистов и аналитиков WhoScored получил достаточно высокую оценку - 7.05 (общекомандный балл "Лечче" - 6.72).

Евгений принял участие в третьем голе своей команды: после его удара головой мяч попал в штангу ворот "Пармы", а на добивании успешно сыграл другой игрок "Лечче" - форвард Лападула.

Украинец совершил 29 касаний к мячу, только одна из 17 его передач была неточной. Ни перехватов, ни отборов, ни борьбы на втором этаже или фолов у Шахова статисты не увидели.

Напомним, что Евгений Шахов выступает в "Лечче" с лета прошлого года. В этом сезоне он провел 24 матча в Серии А. Контракт украинца с клубом из юга Италии рассчитан до июня 2021 года.