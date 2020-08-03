Команда Вернидуба единолично возглавила чемпионат Беларуси

Солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, по итогам 20 тура чемпионата Беларуси с 40 очками стал единоличным лидером турнирной таблицы - двое других конкурентов отстают на 3 пункта.

Произошло это после выездного поражения непосредственного конкурента, борисовского БАТЭ, от "Торпедо-БелАЗ" (2:3).

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В борисовцев сейчас 37 очков. К слову, такое же количество пунктов у и гродненского "Немана", но у этой команды еще есть матч в запасе.

В 20 туре команда Юрия Вернидуба одолела на выезде "Слуцк" со счетом 2:0. Команда украинского тренера не проигрывает в чемпионате уже 16 матчей подряд.