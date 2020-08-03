  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Команда Вернидуба единолично возглавила чемпионат Беларуси
В тренде

Команда Вернидуба единолично возглавила чемпионат Беларуси

Наши за границей
(6 голосов)

После поражения соперников из Борисова

Команда Вернидуба единолично возглавила чемпионат Беларуси
Новина українською

Солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, по итогам 20 тура чемпионата Беларуси с 40 очками стал единоличным лидером турнирной таблицы - двое других конкурентов отстают на 3 пункта.

Произошло это после выездного поражения непосредственного конкурента, борисовского БАТЭ, от "Торпедо-БелАЗ" (2:3).

Читайте такжеЮрий Вернидуб прокомментировал чемпионские амбиции солигорского Шахтера

В борисовцев сейчас 37 очков. К слову, такое же количество пунктов у и гродненского "Немана", но у этой команды еще есть матч в запасе.

В 20 туре команда Юрия Вернидуба одолела на выезде "Слуцк" со счетом 2:0. Команда украинского тренера не проигрывает в чемпионате уже 16 матчей подряд.

Команда Вернидуба единолично возглавила чемпионат Беларуси - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) БАТЭ (Борисов) чемпионат Беларуси Слуцк (Беларусь)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...