Команда Вернидуба единолично возглавила чемпионат Беларуси
После поражения соперников из Борисова
Солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, по итогам 20 тура чемпионата Беларуси с 40 очками стал единоличным лидером турнирной таблицы - двое других конкурентов отстают на 3 пункта.
Произошло это после выездного поражения непосредственного конкурента, борисовского БАТЭ, от "Торпедо-БелАЗ" (2:3).
В борисовцев сейчас 37 очков. К слову, такое же количество пунктов у и гродненского "Немана", но у этой команды еще есть матч в запасе.
В 20 туре команда Юрия Вернидуба одолела на выезде "Слуцк" со счетом 2:0. Команда украинского тренера не проигрывает в чемпионате уже 16 матчей подряд.
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