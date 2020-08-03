Шахов в Серии А потряс штангу "герцогов". Лечче - Парма 3:4. Обзор матча, видео голов
Последний матч Лечче в Серии А
Вчера в последнем 38-м туре чемпионата Италии "Лечче", в котором выступает игрок национальной сборной Украины Евгений Шахов, принимал на своем поле "Парму" и уступил 3:4.
Наш хавбек вышел на поле во втором тайме на 61 минуте. А на 69-й принял участие в опасном моменте, который закончился голом.
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После навеса Джулио Донати с правого фланга Евгений, находясь у 11-метровой отметки, красиво и мощно пробил головой в штангу. Мяч пролетел "аркой" над голкипером, а на добивании успешно сыграл форвард "джалоросси" Джанлука Лападула.
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