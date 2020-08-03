Чемпион мира U-20 вернулся из Эстонии в состав Днепр-1
Был в аренде
21-летний латеральной правого фланга Александр Сафронов вернулся в "
За клуб из столицы Эстонии, Таллинна, Александр провел 9 матчей, забил 3 гола.
Напомним, что Сафронов является воспитанником "Днепра". В 2017 году он, как свободный агент, присоединился к СК "Днепр-1". Соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.
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Источник:fcdnipro
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