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Чемпион мира U-20 вернулся из Эстонии в состав Днепр-1

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Был в аренде

Чемпион мира U-20 вернулся из Эстонии в состав Днепр-1
Новина українською

21-летний латеральной правого фланга Александр Сафронов вернулся в "Днепр-1" после полугодовой аренды в эстонском клубе "Левадия".

За клуб из столицы Эстонии, Таллинна, Александр провел 9 матчей, забил 3 гола.

Напомним, что Сафронов является воспитанником "Днепра". В 2017 году он, как свободный агент, присоединился к СК "Днепр-1". Соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.

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В статье: Левадия (Таллинн) СК Днепр-1 Александр Сафронов Днепр-1
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Источник:
fcdnipro

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