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Зовите меня Миха. Богдан Михайличенко стал игроком Андерлехта

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После замечательного сезона в "Заре"

Зовите меня Миха. Богдан Михайличенко стал игроком Андерлехта
Новина українською

Бельгийский "Андерлехт" представил украинского латераля левого фланга Богдана Михайличенко.

Контракт с ним будет действовать до 2024 года.

Об игроке рассказал представитель агентской фирмы Олег Ящук, а потом слово взял сам Богдан.

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Меня зовут Богдан Михайличенко, у меня очень длинная фамилия, поэтому можете называть меня "Миха".

Воспринимаю за честь возможность играть за такой великий клуб, как "Андерлехт". Философия игры этого клуба соответствует моей. Я сделаю все, чтобы получить свое место в команде и помочь ей достичь поставленных целей, - цитирует украинца официальный сайт бельгийского клуба.

Напомним, что Михайличенко перешел в "Андерлехт" из луганской "Зари", за которую отыграл весь сезон в УПЛ.

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В статье: Олег Ящук Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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