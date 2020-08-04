Украинскому новичку Андерлехта из-за длинной фамилии хотели написать на футболке "Богдан"
Он не дал
Левый латераль Богдан Михайличенко, который недавно перешел из луганской "Зари" в бельгийский "Андерлехт", рассказал телеканалу Футбол, что к этому времени тренировался индивидуально, а сегодня должно состояться его знакомство с новой командой.
Для лучшей коммуникации, видит Богдан, ему надо выучить английский язык.
Спрашивали, как меня звали в команде - я сказал "Миха"! На футболке хотели указать мое имя, но я все же захотел, чтобы было "Михайличенко".
Богдан уже познакомился с главным тренером Франком Веркаутерном.
Он видит меня левым защитником. Теперь мне еще многое надо тактически изучить. Будет теория, надо адаптироваться и начинать играть.