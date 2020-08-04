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Украинскому новичку Андерлехта из-за длинной фамилии хотели написать на футболке "Богдан"

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Он не дал

Украинскому новичку Андерлехта из-за длинной фамилии хотели написать на футболке "Богдан"
Новина українською

Левый латераль Богдан Михайличенко, который недавно перешел из луганской "Зари" в бельгийский "Андерлехт", рассказал телеканалу Футбол, что к этому времени тренировался индивидуально, а сегодня должно состояться его знакомство с новой командой.

Для лучшей коммуникации, видит Богдан, ему надо выучить английский язык.

Спрашивали, как меня звали в команде - я сказал "Миха"! На футболке хотели указать мое имя, но я все же захотел, чтобы было "Михайличенко".

Богдан уже познакомился с главным тренером Франком Веркаутерном.

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Он видит меня левым защитником. Теперь мне еще многое надо тактически изучить. Будет теория, надо адаптироваться и начинать играть.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Франк Веркотерен Богдан Михайличенко Франк Веркаутерен
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