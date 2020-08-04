Спортдир бельгийского Андерлехта поделился ожиданиями клуба от украинца Михайличенко
Уже на выходных стартует чемпионат
Спортивный директор бельгийского "Андерлехта" Питер Вербеке порадовался заключению контракта с украинским левым защитником Богданом Михайличенко, который до сих пор выступал в луганской "Заре".
Его удивило то, что в 23 года Богдан имеет значительный опыт и большое количество матчей в УПЛ.
Он должен принести нам скорость, ловкость и здоровую агрессию на эту позицию левого фланга. Кроме того, он очень образованный игрок, и хорошо впишется в наш стиль игры.
Как и во всех наших молодых игроков, у Богдана еще есть над чем работать, но, учитывая его подход, мы верим, что он продолжит совершенствоваться, - цитирует Вербеке официальный сайт "Андерлехта".
На выходных стартует новый чемпионат Бельгии, "Андерлехт" свой матч проведет в воскресенье, 9 августа, на выезде против "Мехелена".
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