Спортдир бельгийского Андерлехта поделился ожиданиями клуба от украинца Михайличенко

Спортивный директор бельгийского "Андерлехта" Питер Вербеке порадовался заключению контракта с украинским левым защитником Богданом Михайличенко, который до сих пор выступал в луганской "Заре".

Его удивило то, что в 23 года Богдан имеет значительный опыт и большое количество матчей в УПЛ.

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Он должен принести нам скорость, ловкость и здоровую агрессию на эту позицию левого фланга. Кроме того, он очень образованный игрок, и хорошо впишется в наш стиль игры. Как и во всех наших молодых игроков, у Богдана еще есть над чем работать, но, учитывая его подход, мы верим, что он продолжит совершенствоваться, - цитирует Вербеке официальный сайт "Андерлехта".

На выходных стартует новый чемпионат Бельгии, "Андерлехт" свой матч проведет в воскресенье, 9 августа, на выезде против "Мехелена".