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Малиновский оказался в топ-40 игроков Серии А

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Это первый сезон игрока сборной в Италии

Малиновский оказался в топ-40 игроков Серии А
Новина українською

Украинский атакующий хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский занял 38 место в рейтинге лучших игроков Серии А от La Gazetta dello Sport по итогам сезона 2019/2020.

Первым стал Паоло Дибала из "Ювентуса", второй - Чиро Иммобиле из "Лацио", а третий - Криштиану Роналду ("Ювентус"). Лучший из игроков "Аталанты", Алехандро Гомес, на 4 позиции.

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В этом сезоне Малиновский провел 41 матч в составе "Аталанты", забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Серия А Руслан Малиновский
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