Малиновский оказался в топ-40 игроков Серии А

Украинский атакующий хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский занял 38 место в рейтинге лучших игроков Серии А от La Gazetta dello Sport по итогам сезона 2019/2020.

Первым стал Паоло Дибала из "Ювентуса", второй - Чиро Иммобиле из "Лацио", а третий - Криштиану Роналду ("Ювентус"). Лучший из игроков "Аталанты", Алехандро Гомес, на 4 позиции.

В этом сезоне Малиновский провел 41 матч в составе "Аталанты", забил 9 голов и отдал 5 ассистов.