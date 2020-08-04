Малиновский оказался в топ-40 игроков Серии А
Это первый сезон игрока сборной в Италии
Украинский атакующий хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский занял 38 место в рейтинге лучших игроков Серии А от La Gazetta dello Sport по итогам сезона 2019/2020.
Первым стал Паоло Дибала из "Ювентуса", второй - Чиро Иммобиле из "Лацио", а третий - Криштиану Роналду ("Ювентус"). Лучший из игроков "Аталанты", Алехандро Гомес, на 4 позиции.
В этом сезоне Малиновский провел 41 матч в составе "Аталанты", забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
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