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Украинец Насонов на один год отстранен от футбола из-за договорных матчей

Наши за границей
(2 голосов)

Не самая приятная история

Украинец Насонов на один год отстранен от футбола из-за договорных матчей
UA-Футбол
Новина українською

Молдавская федерация футбола отстранила от футбола украинца Александра Насонова за участие в договорных матчах.

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Три футболиста молдавской "Сперанцы" отстранены от любой футбольной деятельности на 1 год за участие в договорных матчах. Дисквалифицированы Михай Болун, Матвей Гуйганов и украинец Александр Насонов.

При рассмотрении дела были изучены данные, полученные от UEFA. А вот "Сперанца" получила лишь предупреждение и не будет снята с чемпионата.

В прошдшем сезоне Насонов успел отыграть пять матчей в молдавском чемпионате. В октябре 2019-го он покинул ФК "Львов".

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В статье: Александр Насонов Сперанца (Ниспорены)
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Источник:
Mold Football
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
04.08.2020 в 22:57
Он ещё играя в Волыни на этом палился: вся команда бежит, только латераль Насонов трусцой туда-сюда лавирует
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.08.2020 в 22:17
Сперанца Дрокія...
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Просто Квашин (Харьков)
04.08.2020 в 22:39
Дрокия по полной Насонов...
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