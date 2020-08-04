Украинец Насонов на один год отстранен от футбола из-за договорных матчей

Молдавская федерация футбола отстранила от футбола украинца Александра Насонова за участие в договорных матчах.

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Три футболиста молдавской "Сперанцы" отстранены от любой футбольной деятельности на 1 год за участие в договорных матчах. Дисквалифицированы Михай Болун, Матвей Гуйганов и украинец Александр Насонов.

При рассмотрении дела были изучены данные, полученные от UEFA. А вот "Сперанца" получила лишь предупреждение и не будет снята с чемпионата.

В прошдшем сезоне Насонов успел отыграть пять матчей в молдавском чемпионате. В октябре 2019-го он покинул ФК "Львов".