Украинец Насонов на один год отстранен от футбола из-за договорных матчей
Не самая приятная история
Молдавская федерация футбола отстранила от футбола украинца Александра Насонова за участие в договорных матчах.
Три футболиста молдавской "Сперанцы" отстранены от любой футбольной деятельности на 1 год за участие в договорных матчах. Дисквалифицированы Михай Болун, Матвей Гуйганов и украинец Александр Насонов.
При рассмотрении дела были изучены данные, полученные от UEFA. А вот "Сперанца" получила лишь предупреждение и не будет снята с чемпионата.
В прошдшем сезоне Насонов успел отыграть пять матчей в молдавском чемпионате. В октябре 2019-го он покинул ФК "Львов".
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Источник:Mold Football
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Комментарии (3)
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