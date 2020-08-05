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Ференцварош Реброва провел первый поединок на тренировочном сборе в Австрии

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Второй сбор команды

Ференцварош Реброва провел первый поединок на тренировочном сборе в Австрии
Новина українською

Действующий чемпион Венгрии, "Ференцварош", который тренирует украинский наставник Сергей Ребров и за который выступает двое украинцев Игорь Харатин и Александр Зубков, начал второй, заключительный сбор накануне старта нового сезона.

Команда Сергея Реброва снова приехала в австрийский Бад-Радкерсбург, где пробудет до 10 августа.

Накануне "фради" провели первый контрольный матч из 4 запланированных. Венгры встречались со словенским «лагеря».

Александра Зубкова не было. А Игорь Харатин вышел в стартовом составе, доиграл до 61-й минуты, а сама встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

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Сегодня "Ференцварош" сыграет со словенским "Копером", 8-го числа - с австрийским "Штурмом", а 9-го - с чешской "Спартой".

14 августа команда Харатина и Зубкова проведет матч первого тура чемпионата Венгрии 2020/2021. На выезде бело-зеленые сойдутся с МТК.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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