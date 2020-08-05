Ференцварош Реброва провел первый поединок на тренировочном сборе в Австрии
Второй сбор команды
Действующий чемпион Венгрии, "Ференцварош", который тренирует украинский наставник Сергей Ребров и за который выступает двое украинцев Игорь Харатин и Александр Зубков, начал второй, заключительный сбор накануне старта нового сезона.
Команда Сергея Реброва снова приехала в австрийский Бад-Радкерсбург, где пробудет до 10 августа.
Накануне "фради" провели первый контрольный матч из 4 запланированных. Венгры встречались со словенским «лагеря».
Александра Зубкова не было. А Игорь Харатин вышел в стартовом составе, доиграл до 61-й минуты, а сама встреча закончилась вничью со счетом 1:1.
Сегодня "Ференцварош" сыграет со словенским "Копером", 8-го числа - с австрийским "Штурмом", а 9-го - с чешской "Спартой".
14 августа команда Харатина и Зубкова проведет матч первого тура чемпионата Венгрии 2020/2021. На выезде бело-зеленые сойдутся с МТК.
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