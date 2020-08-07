Юрий Габовда переходит в клуб из чемпионата Беларуси

31-летний украинский игрок правого фланга Юрий Габовда переходит в белорусский "Торпедо-БелАЗ".

Он уже прошел медосмотр в городе Жодино и через несколько дней состоится официальное объявление о его переходе.

Мне нужно новое испытание и я уверен, что получу его здесь. Хочу помочь "Торпедо-БелАЗ" добиться поставленных целей.

Читайте также Габовда вспомнил жестокую месть Валеева и тайный контракт с Днепром

Габовда является воспитанником львовских "Карпат". Кроме них выступал в "Кривбассе", "Таврии", "Рухе", белорусских "Граните" и минском "Динамо", а также венгерских "Бальмазуйварош", "Халадаш", а до недавнего времени - "Дебрецен".

С 1 июля Габовда является свободным агентом.

В этом сезоне в чемпионате Венгрии сыграл 10 матчей, отдал 1 голевую передачу.