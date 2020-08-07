Юрий Габовда переходит в клуб из чемпионата Беларуси
После Венгрии
31-летний украинский игрок правого фланга Юрий Габовда переходит в белорусский "Торпедо-БелАЗ".
Он уже прошел медосмотр в городе Жодино и через несколько дней состоится официальное объявление о его переходе.
Мне нужно новое испытание и я уверен, что получу его здесь. Хочу помочь "Торпедо-БелАЗ" добиться поставленных целей.
Габовда является воспитанником львовских "Карпат". Кроме них выступал в "Кривбассе", "Таврии", "Рухе", белорусских "Граните" и минском "Динамо", а также венгерских "Бальмазуйварош", "Халадаш", а до недавнего времени - "Дебрецен".
С 1 июля Габовда является свободным агентом.
В этом сезоне в чемпионате Венгрии сыграл 10 матчей, отдал 1 голевую передачу.