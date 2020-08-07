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Экс-капитан Карпат Клец продолжит карьеру в Азербайджане

Наши за границей
(2 голосов)

На правах свободного агента

Экс-капитан Карпат Клец продолжит карьеру в Азербайджане
UA-Футбол
Новина українською

ФК "Кешля", который играет в чемпионате Азербайджане, подписал украинца Дмитрий Клеца. Об этом сообщает их официальная пресс-служба.

Контракт с игроком был подписан сроком на один год. Отметим, что "Кешля" подписала Клеца в качестве свободного агента.

В конце текущего сезона Клец покинул "Карпаты". Он отыграл за них 23 матча. Кроме львовского клуба 24-летний полузащитник нигде не играл.

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В прошедшем сезоне "Кешля" заняла третье место в национальном чемпионате.

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В статье: Дмитрий Клец Кешля (Баку)
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Источник:
ФК "Кешля"
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