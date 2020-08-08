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Яремчук под вопросом на матч первого тура чемпионата Бельгии из-за подозрений на коронавирус

Наши за границей
(1 голосов)

Тесты украинца неоднозначны

Яремчук под вопросом на матч первого тура чемпионата Бельгии из-за подозрений на коронавирус
Новина українською

Нападающий "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает HBVL.

По информации источника, на прошлой неделе форвард сборной Украины сдал положительный тест на COVID-19. После этого в клубе возникло подозрение, что его результат может быть ошибочным. Яремчук прошел повторное тестирование, результат которого был негативным.

Участие форварда в матче первого тура чемпионата Бельгии в новом сезоне против "Сент-Труйдена" 9 августа под вопросом.

Сообщается, что Яремчук должен был участвовать в предматчевой пресс-конференции, но отсутствовал. Также он не тренировался с командой.

Пробы всех партнеров Яремчука сразу дали негативный тест на коронавирус.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) коронавирус
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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
08.08.2020 в 13:38
Значить, треба дождатися офіційних результатів і побачимо, чи буде Роман завтра на пол. Сподіваюся, Ярема вийде і покаже клас. В будь-якому розі кріпкого здоров'я.
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