Яремчук под вопросом на матч первого тура чемпионата Бельгии из-за подозрений на коронавирус
Тесты украинца неоднозначны
Нападающий "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает HBVL.
По информации источника, на прошлой неделе форвард сборной Украины сдал положительный тест на COVID-19. После этого в клубе возникло подозрение, что его результат может быть ошибочным. Яремчук прошел повторное тестирование, результат которого был негативным.
Участие форварда в матче первого тура чемпионата Бельгии в новом сезоне против "Сент-Труйдена" 9 августа под вопросом.
Сообщается, что Яремчук должен был участвовать в предматчевой пресс-конференции, но отсутствовал. Также он не тренировался с командой.
Пробы всех партнеров Яремчука сразу дали негативный тест на коронавирус.