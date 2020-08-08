Яремчук под вопросом на матч первого тура чемпионата Бельгии из-за подозрений на коронавирус

Нападающий "Гента" Роман Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, сообщает HBVL.

По информации источника, на прошлой неделе форвард сборной Украины сдал положительный тест на COVID-19. После этого в клубе возникло подозрение, что его результат может быть ошибочным. Яремчук прошел повторное тестирование, результат которого был негативным.

Участие форварда в матче первого тура чемпионата Бельгии в новом сезоне против "Сент-Труйдена" 9 августа под вопросом.

Сообщается, что Яремчук должен был участвовать в предматчевой пресс-конференции, но отсутствовал. Также он не тренировался с командой.

Пробы всех партнеров Яремчука сразу дали негативный тест на коронавирус.