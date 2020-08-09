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Яремчук поучаствовал в представлении новой формы Гента

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Украинец снялся в клубном промо

Яремчук поучаствовал в представлении новой формы Гента
Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук принял участие в представлении новой формы "Гента" на предстоящий сезон.

Помимо украинца, в промо-ролике также снялись капитан команды Вадис Оджиджа-Офоэ и и защитник Нурио Фортуна.

Сегодня, 9 августа, "Гент" проведёт свой первый матч в новом сезоне чемпионата Бельгии. Команде предстоит выезд к "Сент-Трюйдену".

Ранее бельгийская пресса сообщала о подозрениях на коронавирус у Яремчука. К счастью, это оказалось ошибкой, так что украинец сможет помочь своей команде на старте чемпионата.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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