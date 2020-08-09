Яремчук поучаствовал в представлении новой формы Гента

Форвард сборной Украины Роман Яремчук принял участие в представлении новой формы "Гента" на предстоящий сезон.

Помимо украинца, в промо-ролике также снялись капитан команды Вадис Оджиджа-Офоэ и и защитник Нурио Фортуна.

Сегодня, 9 августа, "Гент" проведёт свой первый матч в новом сезоне чемпионата Бельгии. Команде предстоит выезд к "Сент-Трюйдену".

Ранее бельгийская пресса сообщала о подозрениях на коронавирус у Яремчука. К счастью, это оказалось ошибкой, так что украинец сможет помочь своей команде на старте чемпионата.