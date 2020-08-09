Зозуля был признан самым ценным игроком Альбасете в сезоне

Украинскому форварду "Альбасете" Роману Зозуле вручили награду Trofeo Garra.

Ее присуждает культурная ассоциация Альбасете самому ценному игроку клуба по итогам сезона.

Зозуля в минувшем розыгрыше Сегунды забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

Для 30-летнего украинца данная премия стала второй в карьере. В прошлый раз его наградили после сезона 2017/18.