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Зозуля был признан самым ценным игроком Альбасете в сезоне

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(3 голосов)

Украинец удостоился этой награды во второй раз в карьере

Зозуля был признан самым ценным игроком Альбасете в сезоне
Новина українською

Украинскому форварду "Альбасете" Роману Зозуле вручили награду Trofeo Garra.

Ее присуждает культурная ассоциация Альбасете самому ценному игроку клуба по итогам сезона.

Зозуля в минувшем розыгрыше Сегунды забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

Для 30-летнего украинца данная премия стала второй в карьере. В прошлый раз его наградили после сезона 2017/18.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания)
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Комментарии (1)
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SashaKyiv (Київ)
09.08.2020 в 14:24
"во второй раз в карьере" ? школярі тексти пишуть?
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