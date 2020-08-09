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Начало положено. Пластун отметился голом за Гент в первом туре чемпионата

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Украинец сравнял счет в матче с "Сент-Трюйденом"

Начало положено. Пластун отметился голом за Гент в первом туре чемпионата
Новина українською

Защитник "Гента" Игорь Пластун отметился голом в матче первого тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйдена".

Украинец сравнял счёт в поединке точным ударом на 43-й минуте встречи после розыгрыша углового (1:1 после первого тайма).

Отметим, что вместе с Пластуном с первых минут на поле также вышли и Роман Безус, и Роман Яремчук, у которого ранее подозревался коронавирус.

Видео гола Пластуна

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В статье: Игорь Пластун Гент (Бельгия)
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