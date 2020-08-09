Начало положено. Пластун отметился голом за Гент в первом туре чемпионата

Защитник "Гента" Игорь Пластун отметился голом в матче первого тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйдена".

Украинец сравнял счёт в поединке точным ударом на 43-й минуте встречи после розыгрыша углового (1:1 после первого тайма).

Отметим, что вместе с Пластуном с первых минут на поле также вышли и Роман Безус, и Роман Яремчук, у которого ранее подозревался коронавирус.

Видео гола Пластуна