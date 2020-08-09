Гент Яремчука, Безуса и Пластуна неудачно начал чемпионат

Сегодня стартовал сезон 2020/2021 чемпионата Бельгии.

В первом туре Лиги Жюпиле "Гент" на выезде проиграл "Сент-Трюйдену" 1:2. В составе гостей с первых минут на поле вышли сразу три украинца: защитник Игорь Пластун, атакующий полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук.