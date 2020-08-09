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Гент Яремчука, Безуса и Пластуна неудачно начал чемпионат

Наши за границей
(1 голосов)

"Гент" уступил на выезде со счетом 1:2

Гент Яремчука, Безуса и Пластуна неудачно начал чемпионат
Новина українською

Сегодня стартовал сезон 2020/2021 чемпионата Бельгии.

В первом туре Лиги Жюпиле "Гент" на выезде проиграл "Сент-Трюйдену" 1:2. В составе гостей с первых минут на поле вышли сразу три украинца: защитник Игорь Пластун, атакующий полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук.

Украинский защитник отметился в этом поединке забитым голом - Пластун замкнул подачу с углового на 43-й минуте.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Лига Жюпиле Сент-Трюйден
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.08.2020 в 16:54
Чорний день українського футболу...
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0
-1
редхуликэт (Шепетовка)
09.08.2020 в 17:09
бельгийского.. вернее Гента
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