Гент Яремчука, Безуса и Пластуна неудачно начал чемпионат
"Гент" уступил на выезде со счетом 1:2
Сегодня стартовал сезон 2020/2021 чемпионата Бельгии.
В первом туре Лиги Жюпиле "Гент" на выезде проиграл "Сент-Трюйдену" 1:2. В составе гостей с первых минут на поле вышли сразу три украинца: защитник Игорь Пластун, атакующий полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук.
Украинский защитник отметился в этом поединке забитым голом - Пластун
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.08.2020 в 16:54
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редхуликэт (Шепетовка)
09.08.2020 в 17:09
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