Дмитрий Лепа продлил контракт с хорватским Осиеком
Прошлый контракт истек, клуб предложил новое соглашение украинцу
Издание Jutarnji list сообщает, что полузащитник Дмитрий Лепа продолжит выступать за хорватский "Осиек".
Контракт украинского хавбека истек, но клуб предложил ему новое соглашение и Лепа принял его. По информации источника, Дмитрий уже начал с хорватской командой подготовительные сборы к новому сезону.
Напомним, Дмитрий Лепа выступает за "Осиек" с конца лета 2016 года. А кампанию 2016/2017 украинец провел в аренде в "Академии Пушкаша".
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Источник:Jutarnji list
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