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Дмитрий Лепа продлил контракт с хорватским Осиеком

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Прошлый контракт истек, клуб предложил новое соглашение украинцу

Дмитрий Лепа продлил контракт с хорватским Осиеком
Новина українською

Издание Jutarnji list сообщает, что полузащитник Дмитрий Лепа продолжит выступать за хорватский "Осиек".

Контракт украинского хавбека истек, но клуб предложил ему новое соглашение и Лепа принял его. По информации источника, Дмитрий уже начал с хорватской командой подготовительные сборы к новому сезону.

Напомним, Дмитрий Лепа выступает за "Осиек" с конца лета 2016 года. А кампанию 2016/2017 украинец провел в аренде в "Академии Пушкаша".

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В статье: Дмитрий Лепа Осиек
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Источник:
Jutarnji list
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