Дмитрий Лепа продлил контракт с хорватским Осиеком

Издание Jutarnji list сообщает, что полузащитник Дмитрий Лепа продолжит выступать за хорватский "Осиек".

Контракт украинского хавбека истек, но клуб предложил ему новое соглашение и Лепа принял его. По информации источника, Дмитрий уже начал с хорватской командой подготовительные сборы к новому сезону.

Напомним, Дмитрий Лепа выступает за "Осиек" с конца лета 2016 года. А кампанию 2016/2017 украинец провел в аренде в "Академии Пушкаша".