Богдан Михайличенко: По слухам я понял, что Андерлехт давно мной интересовался
Украинец поделился мыслями после перехода в "Андерлехт"
- Раньше ты говорил, что хочешь поиграть в Бельгии. Как в воду глядел?
- По слухам я понял, что "Андерлехт" давно мной интересовался. А после карантина начались более конкретные разговоры. Я видел, что могу там дальше развиваться. Правильным ли было это решение, покажет только время.
- В следующем сезоне "Андерлехт" не сыграет в еврокубках, это огорчает?
- Не без этого, но для меня сейчас важно адаптироваться в новом коллективе и в новом чемпионате.
- Какие задачи у "Андерлехта" на следующий сезон?
- Попадание в еврокубковый турнир, куда команда, считаю, не смогла попасть из-за эпидемии коронавируса, поскольку чемпионат в Бельгии завершился раньше положенного срока.