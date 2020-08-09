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Богдан Михайличенко: По слухам я понял, что Андерлехт давно мной интересовался

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец поделился мыслями после перехода в "Андерлехт"

Богдан Михайличенко: По слухам я понял, что Андерлехт давно мной интересовался
Новина українською

Новоиспечённый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко поделился ожиданиями от перехода в бельгийский клуб.

- Раньше ты говорил, что хочешь поиграть в Бельгии. Как в воду глядел?

- По слухам я понял, что "Андерлехт" давно мной интересовался. А после карантина начались более конкретные разговоры. Я видел, что могу там дальше развиваться. Правильным ли было это решение, покажет только время.

- В следующем сезоне "Андерлехт" не сыграет в еврокубках, это огорчает?

- Не без этого, но для меня сейчас важно адаптироваться в новом коллективе и в новом чемпионате.

- Какие задачи у "Андерлехта" на следующий сезон?

- Попадание в еврокубковый турнир, куда команда, считаю, не смогла попасть из-за эпидемии коронавируса, поскольку чемпионат в Бельгии завершился раньше положенного срока.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.08.2020 в 19:16
На первый матч даже в заявку не попал,а посидел в Заре ещё сезон и ушел бы в топ чемпионат
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дедушка (Сумы)
09.08.2020 в 18:32
Всё таки надо было до зимы в Заре попылить в ЛЕ ,ушёл бы в более солидный клуб.
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