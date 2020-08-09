Богдан Михайличенко: По слухам я понял, что Андерлехт давно мной интересовался

Новоиспечённый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко поделился ожиданиями от перехода в бельгийский клуб.

- Раньше ты говорил, что хочешь поиграть в Бельгии. Как в воду глядел?

- По слухам я понял, что "Андерлехт" давно мной интересовался. А после карантина начались более конкретные разговоры. Я видел, что могу там дальше развиваться. Правильным ли было это решение, покажет только время.

- В следующем сезоне "Андерлехт" не сыграет в еврокубках, это огорчает?

- Не без этого, но для меня сейчас важно адаптироваться в новом коллективе и в новом чемпионате.

- Какие задачи у "Андерлехта" на следующий сезон?

- Попадание в еврокубковый турнир, куда команда, считаю, не смогла попасть из-за эпидемии коронавируса, поскольку чемпионат в Бельгии завершился раньше положенного срока.