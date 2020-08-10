Украинский легионер Гента Игорь Пластун получил очень неприятную травму

В матче 1 тура чемпионата Бельгии с "Сент-Трюйденом" (1:2) украинский центральный защитник Игорь Пластун отметился голом, но был заменен в середине второго тайма.

Причиной стало столкновение с голкипером своей команды Томасом Камински: оба прыгали к мячу, а вратарь попал ногой между ног Игорю.

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Украинец получил травму полового органа. Ему наложили швы за пределами футбольного поля. Пластун был заменен на 63 минуте, сообщает hln.be.