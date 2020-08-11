Герой футбольного дня. Владимир Костевич

Времена изменились. Сегодня президент "Динамо" Игорь Суркис уже не пытается любой ценой удержать в составе команде ее лидеров, как это было, например, с Андреем Ярмоленко и многими другими, кого не отпускали или отпускали с боями. Сегодня "Динамо" готово продавать и приход тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу только способствует этому. Но вместе с тем должны быть приобретения. Ведь бизнес бизнесом – а спортивных результатов от "Динамо" будут требовать всегда и везде.

Виталий Миколенко – один из тех футболистов, за кого можно получить приличные деньги на трансферном рынке. Но потерю Виталия трудно компенсировать на футбольном поле. Сейчас в расположении первой команды "Динамо" есть, кроме Миколенко, два левых защитника – Вантух и Дубинчак. Много авансов было выдано Вивчаренко, но на взрослом уровне в деле мы его практически не видели. И вот на подходе Владимир Костевич. Сможет ли он при необходимости заменить Миколенко? Или удовлетворится, если Миколенко не продадут, ролью дублера? Видит ли перспективу в нем Мирча Луческу, который к этому переходу практически не причастен? На эти вопросы пока невозможно ответить с уверенностью.

Не секрет, что Костевичем "Динамо" интересовалось еще тогда, когда он выступал за львовские "Карпаты". Владимир был одним из ведущих левых защитников чемпионата Украины и, перейдя в "Лех", сразу начал играть. Семнадцать матчей во второй части сезона 2016/17, затем – тридцать в сезоне 2017/18 и под тридцать – в сезонах 2018/19 и 2019/20 (статистика Экстраклясы). Но в конце последнего чемпионата Польши Владимир резко потерял место в основе, уступая позицию юному Томашу Пухачу. Костевичу – 27, в настоящее время он является одним из самых возрастных игроков "Леха". Пухачу – лишь 21, у него за спиной один полноценный сезон в Экстраклясе и несколько юниорских турниров со сборными Польши. Сейчас Пухач считается одним из самых талантливых футболистов своей страны.

По своей природе он универсал. В течение последнего сезона играл на позициях правого защитника, правого полузащитника, левого полузащитника и левого защитника. За сезон он провел сорок матчей – это наибольше среди всех игроков "Леха". В Польше отмечают его уникальное умение вести мяч: только несколько футболистов в Экстраклясе лучше применяют дриблинг.

На чемпионате мира U-20, который проходил в Польше в 2019-м году, Пухач был капитаном своей сборной, но неудачно провел дебютный матч и загремел в резерв. Провалилась в целом и его команда. Тогда на Пухача вылилось немало критики и его перспективы в "Леху" выглядели весьма туманными. Пухач как раз должен был вернуться в Познань после аренды в Катовице, но о нем говорили и писали как о футболисте, не способном играть на уровне элитарного дивизиона в составе одного из флагманов. Но эта ситуация только стимулировала парня – он выдал шикарный отрезок, показав, что является способным не только в игровом плане, но и сильным психологически.

Три гола и пять результативных передач, один из лучших в чемпионате показатель дриблинга, разогнал максимальную скорость 34,62 км / ч (всего шесть игроков в Экстраклясе бежали быстрее), в среднем выполнял 13 спринтов за матч (забеги со скоростью более 25 км / ч). Кстати, в "Леху" Пухач был лучшим спринтером на уровне как раз с Владимиром Костевичем.

Последние десять матчей чемпионата провел на позиции левого защитника, вытеснив в запас Костевича. Вполне естественно, что "Лех" не держится за украинца и отпускает его бесплатно – им просто не нужен на этой позиции возрастной легионер, у которого, к тому же, весомые запросы по зарплате.

Вся эта история о Пухаче – чтобы понять, что для "Леха" уход Костевича не является потерей. Для самого Владимира контракт с "Динамо" – шаг вперед. Но что получит киевский клуб? В этой задаче остается одно неизвестное значение.