Защитник Колоса присоединился к чемпиону Литвы
И уже сыграл первый матч
Евгений Ефремов, 26-летний правый латераль "
На правах свободного агента он заключил контракт с литовской "Судувой".
В прошлом сезону Ефремов сыграл 10 матчей за команду из села Ковалевка в УПЛ.
"Судува" является действующим чемпионом Литвы и занимает первую строчку в турнирной таблице.
Ефремов успел сыграть первый матч в составе новой команды - "Судува" обыграла "Жальгирис" со счетом 2:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Transfermarkt
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...