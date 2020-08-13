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Защитник Колоса присоединился к чемпиону Литвы

Наши за границей
(2 голосов)

И уже сыграл первый матч

Защитник Колоса присоединился к чемпиону Литвы
Новина українською

Евгений Ефремов, 26-летний правый латераль "Колоса", сменил клуб.

На правах свободного агента он заключил контракт с литовской "Судувой".

В прошлом сезону Ефремов сыграл 10 матчей за команду из села Ковалевка в УПЛ.

"Судува" является действующим чемпионом Литвы и занимает первую строчку в турнирной таблице.

Ефремов успел сыграть первый матч в составе новой команды - "Судува" обыграла "Жальгирис" со счетом 2:0.

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В статье: Колос (Ковалевка) Евгений Ефремов Судува (Мириямполе)
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Источник:
Transfermarkt

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