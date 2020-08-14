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Казахский клуб лишился одного украинца и подписал другого

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В центре защиты

Казахский клуб лишился одного украинца и подписал другого
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27-летний украинский центральный защитник Тарас Бондаренко на правах свободного агента присоединился к казахскому клубу "Окжетпес" из города Кокшетау, сообщает prosports.kz.

Соглашение с клубом рассчитано до конца 2020 года.

До этого времени Тарас с середины февраля выступал за "Каспий" из города Актау, принял участие во всех 3 матчах, забил 1 гол.

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"Окжетпес" в конце июля покинул свободным агентом 29-летний украинский центрбэк Андрей Мищенко, он сейчас без клуба.

Команда "Окжетпес" занимает последнюю строчку в турнирной таблице казахской премьер-лиги после 4 матчей.

Чемпионат Казахстана уже второй раз приостановлен из-за пандемии COVID-19. Сначала это произошло в середине апреля, потом 3 июля соревнования попытались восстановить, но после первого же тура, с 5 июля, снова приостановили.

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В статье: Андрей Мищенко Тарас Бондаренко ФК Каспий Окжетпес (Казахстан)
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