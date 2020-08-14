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Украинский легионер в Беларуси: Не было Интернета и связи, митинги - главная тема в раздевалке

Наши за границей
(2 голосов)

Надеется, что все закончится без кровопролития

Украинский легионер в Беларуси: Не было Интернета и связи, митинги - главная тема в раздевалке
Новина українською

Украинский игрок белорусского "Витебска" полузащитник Максим Каленчук в разговоре с ТК Футбол рассказал о ситуации в стране, которая взорвалась митингами против действующей власти.

Три дня, по словам Максима, не было Интернета и телефонной связи.

Не могли связаться ни с кем. Было тяжеловато. По сути, всю информацию можно получить только из телевизора. В Витебске все более-менее спокойно. Насколько я знаю, вчера девушки выходили на митинг в центре. Сегодня около 60 человек гуляли.

Когда ездил на тренировки, ничего не видел. Все было спокойно. Надеюсь, все так и останется. Надеюсь, все решится мирным путем. Советуют лишний раз на улицу не выходить, в центре не быть. Я живу в спальном районе - здесь все спокойно, люди гуляют.

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Митинги - главная тема, даже в раздевалке. Многие опасаются за свои семьи, за родню. Надеюсь, победит здравый смысл, и все уладят мирно. Надеюсь, не будет столкновений и кровопролития.

В Витебске все спокойно. Но, как посмотришь в Интернете на события в Минске, становится страшно. Но пока здесь, никуда не дергаюсь.

Напомним, что люди в Беларуси протестуют против результатов президентских выборов, на которых победу 6-й раз подряд получил Александр Лукашенко. Общественность заявляет о фальсификации, протесты на улицах городов жестоко подавляет милиция.

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В статье: чемпионат Беларуси Максим Каленчук ФК Витебск
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dany_Red (Харьков)
14.08.2020 в 10:14
Люди намагаються ліквідувати диктатора, а малорос-алкололік говорить - сидіть вдома, та щоб тихо було...
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