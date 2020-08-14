Сергей Ребров объявил задачу Ференцвароша на сезон

Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва завершил тренировочный сбор в Австрии. А главный тренер объявил задачу - третее подряд чемпионство, сообщает сайт клуба.

Подготовку прошли отлично. Сыграли много матчей и выполнили весь объем работы. Каждый новый сезон становится все сложнее, а теперь это будет особенно ощущаться.

Мы защитили свой титул и теперь нацелены на третье чемпионство.