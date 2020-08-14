Сергей Ребров объявил задачу Ференцвароша на сезон
Сегодня - первый матч нового сезона
Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва завершил тренировочный сбор в Австрии. А главный тренер объявил задачу - третее подряд чемпионство, сообщает сайт клуба.
Подготовку прошли отлично. Сыграли много матчей и выполнили весь объем работы. Каждый новый сезон становится все сложнее, а теперь это будет особенно ощущаться.
Мы защитили свой титул и теперь нацелены на третье чемпионство.
В чемпионате 2020/2021 "Ференцварош" стартует уже сегодня - команда Реброва, в которой выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, сыграет на выезде с МТК, матч начнется в 19:15 по Киеву.
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2020 в 11:37
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