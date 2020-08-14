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Сергей Ребров объявил задачу Ференцвароша на сезон

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(4 голосов)

Сегодня - первый матч нового сезона

Сергей Ребров объявил задачу Ференцвароша на сезон
Новина українською

Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва завершил тренировочный сбор в Австрии. А главный тренер объявил задачу - третее подряд чемпионство, сообщает сайт клуба.

Подготовку прошли отлично. Сыграли много матчей и выполнили весь объем работы. Каждый новый сезон становится все сложнее, а теперь это будет особенно ощущаться.

Мы защитили свой титул и теперь нацелены на третье чемпионство.

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В чемпионате 2020/2021 "Ференцварош" стартует уже сегодня - команда Реброва, в которой выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, сыграет на выезде с МТК, матч начнется в 19:15 по Киеву.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2020 в 11:37
А як же вихід з групи ЛЧ?)
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