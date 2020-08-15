Наши за границей. Итоги сезона. Руслан Малиновский

После вчерашнего матча в Лиссабоне трудно отвлечься на что-либо другое. Но мы всё же попытаемся. На подытоживание сезона Руслана Малиновского. Его первый сезон в "Аталанте" начался и закончился тяжело. Однако в целом получился успешным, заметным. Уж точно - заслуживающим отдельного внимания.

Любимец публики

В январе мы отдали Руслану "приз зрительских симпатий на конкурсе красоты". Вердикт не изменился и в августе. Болельщики и пресса ценят его и ставят очень высоко, его удары по воротам называют "торпедами" и "загадками Вселенной". Удалось даже пробить стену недоверия главного тренера Джан Пьеро Гасперини, просившего подписать не его, а Марио Пашалича, не верившего в силу замен, ротацию, удары по воротам издали (поначалу даже просил украинца не увлекаться такими). По дриблингу, заработанным фолам, передачам под удары за матч он третий в команде в лиге, по "кроссам" - второй.

Да, по отыгранным минутам в лиге он лишь 15-й, из заметных игроков ростера опережая лишь Луиса Муриэля и Маттиа Кальдару, пришедшего в январе. Седьмой по схеме "гол+пас". На его счету лишь 12 выходов в стартовом составе, лишь десять матчей с хотя бы часом на поле. А в Лиге Чемпионов - и вовсе один "старт". Гасперини слишком увлёкся укреплением его статуса "суперсаба", иногда теряя в важные минуты. Но в этом в целом вина не Малиновского. Дело в упрямстве тренера и лучшем сезоне в карьере Алехандро Гомеса, Иличича, Пашалича, Муриэля. Свои минуты Руслан использовал по максимуму.

По голам за игровую минуту в лиге он четвёртый в команде. Других ТТД при выходах на поле также набирал немало. Действовал смело, даже нагло, постоянно шёл в обыгрыш, искал удары либо проникающие пасы в глубину. Изматывал усталого соперника, помогал пробиваться вперёд под давлением. Что было особенно ценным в матчах против Топов. Голы в ворота "Лацио", "Ювентуса", "Манчестер Сити", тяжелейшем матче против "Вероны", ассист в решающем матче группового турнира ЛЧ против "Шахтёра", заработанные пенальти в ворота "Интера" и "Милана" стали достойной наградой за его игру.

Тернии Богини

Поначалу он ожидаемо выглядел не совсем готовым физически к сверхинтенсивному футболу Гасперини. Потому часто фолил, нередко зевал контратаки соперника. Стремление строить атаки из глубины в стиле Гомеса, дублёром которого его видел тренер (опорником не видел вообще), оставляли его слишком далеко от ворот с излишком поперечных пасов. С ним команда играла по схеме 3-5-2. Зато в 2020-ом году Руслан уже начинал свои прорывы значительно ближе к воротам соперника, обстреливал их чаще и точнее.

А также с седьмого января получил лишь одну жёлтую карточку против шести и одной красной до этого.

Было заметно, что его бросают в бой в самые сложные моменты. В матче против СПАЛ, выйдя на замену, он помог вырвать победу предголевым пасом. Против "Фиорентины" был лучшим в слабо игравшей команде в первые 83 минуты. В матче против "Ромы" в гостях (заголовок "Аталантиссима" от Gazzetta Dello Sport) был одним из "водителей танка", в итоге задавившего соперника. В матче против "Лацио" (3:3) стал первым на поле по дриблингу (8) и ударам по воротам (7), по словам СМИ, "позоря соперника". Классным ударом издали вытащил тяжелейший матч против "Вероны".

Из негатива отметим матч против "Кальяри" (0:2), в котором он был очень активен, но много ошибался, особенно не успевая за контратаками в центре поля. В матче против "Сампдории" был удален за неудачные подкаты. В Манчестере в ЛЧ начал классными выводами команды в атаку, но затем развалился вместе со всеми. А команда, хотя и забивала много и в итоге установила рекорд лиги последних 68-ми лет (98), в обороне играла плохо, первые таймы часто проваливала. Потому начала февраль лишь пятой в лиге, а из группы ЛЧ пришлось героически пробиваться после одного очка в первых четырёх матчах.

Декабрьская перезагрузка

Октябрь-ноябрь были очень сложными. И для команды, и для игрока. "Аталанта" добыла лишь одну победу в восьми матчах во всех турнирах. А Руслан не играл против "Наполи" и "Ювентуса", ошибался против "Кальяри" и "Сампдории", не помог избежать 1:5 в Манчестере и отыграл лишь шесть минут против "Сити" дома. К счастью, затем вернулась белая полоса. Начало штурма ворот "Брешии" и 3:0, "пушка" в ворота "Вероны" (3:2), гол в Болонье из пределов штрафной. "Милан" (5:0), полностью переигранный в центре поля. А его выход на замену на 61-ой минуте в Харькове опорник Мартен Де Роон назвал решающим.

2020-й год начался также удачно. Ассистом и заработанным пенальти в матче против "Интера" в Милане, отличным выступлением в Кубке против "Фиорентины", когда жутко не повезло, голами "Лечче" и той же "Фиорентине" (2:1) в лиге ударами издали. Команда начала серию из 11-ти побед и ничьей во всех турнирах.

Летом камбек против "Лацио" начался благодаря смещению Руслана с фланга в центр и началу дирижирования атаками. Его "пушка" издали сравняла счёт. В Кальяри его созидания также должно было хватить на 4-5 голов, а не один заработанный пенальти. За 22 минуты матча против "Ювентуса" в Турине он создал больше, чем вся его команда за час, забил из пределов штрафной и мог забить ещё. Разорвал "Брешию" (6:2) двумя классными пасами вразрез и голом. В семи матчах в этот период он был первым в команде по схеме "гол+пас" (6).

Жаль, что концовку сезона команда провалила. Она забила шесть мячей в шести матчах, выглядела явно потухшей. Точность Руслана в ударах и передачах сильно упала. Даже при такой форме он забил "Парме" штрафным, заработал пенальти в Милане. Однако не реализовал его, после чего посыпались ошибки. В последнем туре против "Интера" лишь немного скрасил уже вчистую проигранный матч. А в 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен" даже выглядел боязливым и апатичным (13 касаний мяча за 31 минуту). Итальянские СМИ посчитали такое выступление его худшим в сезоне, и с этим тяжело спорить.

Тем не менее, несмотря на все преграды и проблемы, сезон "Аталанты" получился просто сказочным. И Малиновский был заметным героем этой сказки. Лучшим героем второго плана.

Фото - Atalanta.it