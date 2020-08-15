  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко начнет матч 1/4 ЛЧ на скамейке запасных
В тренде

Зинченко начнет матч 1/4 ЛЧ на скамейке запасных

Наши за границей
(2 голосов)

В старте на поединок против "Лиона" выйдет Канселу

Зинченко начнет матч 1/4 ЛЧ на скамейке запасных
Новина українською

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Лиона". Начало матча - 22:00.

Защитник "горожан" Александр Зинченко начнет этот поединок в запасе.

Ранее, в матчах 1/8 ЛЧ против мадридского "Реала" украинец не принимал участие.

Зинченко начнет матч 1/4 ЛЧ на скамейке запасных - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Олимпик (Лион)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dany_Red (Харьков)
15.08.2020 в 21:58
Зине необходимо менять клуб, понятно, что мансити - бренд, но ключевому игроку сборной необходима игровая практика, и не левым защитником, а на его позиции, где он сможет развивать креативность и навыки..
Ответить
0
-1
Tom Valentine (Bolintci)
15.08.2020 в 22:19
Кому он нужен, без игровой практики? В Трабзонспор? В Колос разве что...
Ответить
0
0
avatar
v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 21:56
Прошёл его пик, дальше банка, аренды....
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
15.08.2020 в 20:58
Там і його завершить.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...