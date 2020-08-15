Зинченко начнет матч 1/4 ЛЧ на скамейке запасных
В старте на поединок против "Лиона" выйдет Канселу
В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет против "Лиона". Начало матча - 22:00.
Защитник "горожан" Александр Зинченко начнет этот поединок в запасе.
Ранее, в матчах 1/8 ЛЧ против мадридского "Реала" украинец не принимал участие.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dany_Red (Харьков)
15.08.2020 в 21:58
Ответить
0
-1
Tom Valentine (Bolintci)
15.08.2020 в 22:19
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 21:56
Ответить
0
0
Микко82 (Херсон)
15.08.2020 в 20:58
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...