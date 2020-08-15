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Пластун снова забил, но Гент проиграл Кортрейку Макаренко

Наши за границей
(1 голосов)

Яремчук и Безус также сыграли в этом матче

Пластун снова забил, но Гент проиграл Кортрейку Макаренко
Новина українською

В рамках 2-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома потерпел поражение от "Кортрейке" - встреча закончилась со счетом 1:2.

В составе хозяев голом отметился защитник Игорь Пластун - украинец замкнул подачу после углового. В прошлом туре Пластун также отметился голом, Игорь забил в ворота "Сент-Трюйдена".

Форвард "Гента" Роман Яремчук провел на поле все 90 минут, а атакующий полузащитник Роман Безус начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 54-й минуте встречи.

В поединке принял участие еще один украинец - хавбек Евгений Макаренко отыграл весь матч в составе гостей.

После этого матча "Кортрейк" занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги Жюпиле, а "Гент" идет в зоне вылета, занимая 17 строчку.

Видео гола Пластуна

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Евгений Макаренко Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Лига Жюпиле Кортрейк (Бельгия)
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
16.08.2020 в 00:14
Не фартовые голы
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