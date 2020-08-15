Пластун снова забил, но Гент проиграл Кортрейку Макаренко

В рамках 2-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома потерпел поражение от "Кортрейке" - встреча закончилась со счетом 1:2.

В составе хозяев голом отметился защитник Игорь Пластун - украинец замкнул подачу после углового. В прошлом туре Пластун также отметился голом, Игорь забил в ворота "Сент-Трюйдена".

Форвард "Гента" Роман Яремчук провел на поле все 90 минут, а атакующий полузащитник Роман Безус начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 54-й минуте встречи.

В поединке принял участие еще один украинец - хавбек Евгений Макаренко отыграл весь матч в составе гостей.

После этого матча "Кортрейк" занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги Жюпиле, а "Гент" идет в зоне вылета, занимая 17 строчку.