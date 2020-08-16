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Ференцварош Реброва и Фехервар Петряка неудачно стартовали в чемпионате Венгрии

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Лучшие команды прошлого сезона стартовали с ничьих

Ференцварош Реброва и Фехервар Петряка неудачно стартовали в чемпионате Венгрии
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Чемпион Венгрии "Ференцварош" начал сезон 2020/21 с потери очков.

Подопечные Сергея Реброва на выезде сыграли вничью с соседями из "МТК Будапешт" (1:1) в дебютном туре.

На гол Даниэля Геры в первом тайме "Ференцварош" ответил точным ударом Токмака Нгуена на 59-й минуте. В стартовом составе вышел украинец Игорь Харатин, который был заменен на 79-й минуте.

Также не лучшим образом начал сезон и вице-чемпион "Фехервар", на выезде сыграв вничью с "Залаэгерсегом" (3:3).

Иван Петряк появился на поле во втором тайме, а вот хавбек хозяев Артем Фаворов так и остался в запасе до конца игры.

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В статье: Сергей Ребров Иван Петряк Ференцварош (Будапешт) МОЛ Фехервар
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