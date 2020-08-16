Фиорентина проявляет интерес к Хави Мартинесу из Баварии

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Фиорентина" проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Хави Мартинесу.

"Фиалок" привлекает универсализм испанского игрока - Мартинес может сыграть в полузащите и обороне. Также за итальянский клуб уже выступает бывший одноклубник Хави - вингер Франк Рибери.

Ранее была информация, что Хави Мартинес сам изъявил желание покинуть "Баварию" , из-за того, что реже начал попадать в стартовый состав.

31-летний хавбек также попал в сферу интересов французского "Ренна".