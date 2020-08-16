  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Фиорентина проявляет интерес к Хави Мартинесу из Баварии
В тренде

Фиорентина проявляет интерес к Хави Мартинесу из Баварии

Наши за границей
(1 голосов)

За "фиалок" уже играет экс-игрок мюнхенцев - Франк Рибери

Фиорентина проявляет интерес к Хави Мартинесу из Баварии
Новина українською

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Фиорентина" проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Хави Мартинесу.

"Фиалок" привлекает универсализм испанского игрока - Мартинес может сыграть в полузащите и обороне. Также за итальянский клуб уже выступает бывший одноклубник Хави - вингер Франк Рибери.

Ранее была информация, что Хави Мартинес сам изъявил желание покинуть "Баварию", из-за того, что реже начал попадать в стартовый состав.

31-летний хавбек также попал в сферу интересов французского "Ренна".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен) Франк Рибери Ренн (Франция) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gianluca di Marzio
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...