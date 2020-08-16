Фиорентина проявляет интерес к Хави Мартинесу из Баварии
За "фиалок" уже играет экс-игрок мюнхенцев - Франк Рибери
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Фиорентина" проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Хави Мартинесу.
"Фиалок" привлекает универсализм испанского игрока - Мартинес может сыграть в полузащите и обороне. Также за итальянский клуб уже выступает бывший одноклубник Хави - вингер Франк Рибери.
Ранее была информация, что Хави Мартинес сам
31-летний хавбек также попал в сферу интересов французского "Ренна".
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Источник:Gianluca di Marzio
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