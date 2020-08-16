Как Месси: Михайличенко после сольного прохода забил дебютный гол в Бельгии
Дебютный гол в дебютном матче для Богдана
В матче второго тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимает "Сент-Труйден" (1:0 - второй тайм).
Защитник хозяев Богдан Михайличенко вышел на эту встречу с первых минут. А уже в концовке первого тайма украинец совершил красивый сольный проход и отметился голом. Таким образом Богдан забил гол в
Напомним, 23-летний Михайличенко перешел в "Андерлехт" из луганской "Зари" в начале августа.
Видео гола украинского защитника
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Комментарии (18)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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