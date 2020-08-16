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Как Месси: Михайличенко после сольного прохода забил дебютный гол в Бельгии

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(12 голосов)

Дебютный гол в дебютном матче для Богдана

Как Месси: Михайличенко после сольного прохода забил дебютный гол в Бельгии
Новина українською

В матче второго тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимает "Сент-Труйден" (1:0 - второй тайм).

Защитник хозяев Богдан Михайличенко вышел на эту встречу с первых минут. А уже в концовке первого тайма украинец совершил красивый сольный проход и отметился голом. Таким образом Богдан забил гол в дебютном матче за бельгийский клуб.

Напомним, 23-летний Михайличенко перешел в "Андерлехт" из луганской "Зари" в начале августа.

Видео гола украинского защитника

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В статье: Андерлехт (Брюссель) "Берреттьоуйфалу" (Венгрия) Богдан Михайличенко
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(12 голосов)
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Комментарии (18)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.08.2020 в 22:12
Молодець Мессі відпочиває (нервно покуривает)
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+1
0
Comment06 (Украина)
16.08.2020 в 22:08
Шикарный гол, особенно проход! Не каждый форвард похвастается таким шедевром! Молодец, Богдан! Удачи!
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+1
0
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ascent (Луксор)
16.08.2020 в 21:54
Позиция странная с которой он забил...Его пробуют на новой, ближе к центру?
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0
0
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Крестоносец. (Полтава)
16.08.2020 в 21:05
Вообще наши неплохо так в Бельгии стартовали: Пластун в двух матчах подряд забил, теперь Михайличенко, и это защитники! Ждем голов от Безуса и Яремчука.
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+4
0
royalstas (Вінниця)
16.08.2020 в 22:16
І Шведа!
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
16.08.2020 в 21:04
Молодець. Бажаю успіху. Головне - не зупиняйся !
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+5
0
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Крестоносец. (Полтава)
16.08.2020 в 21:04
С почином, Богдан!
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+6
0
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ПетроФ (Луцьк)
16.08.2020 в 20:57
зв гола в складі 8 команди чемпу Бельгії і вже основним в збірну? дебіли б..ь
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0
-6
Trztrqtr (Украина)
16.08.2020 в 21:08
Дело не в голе. Миха хорошо играл в Заре, очень. Не уверен что он хуже Миколенко, они оба хороши.
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+2
0
Володимирович (Кременчуг)
16.08.2020 в 21:28
Не хто не каже про найближчі матчі, але цей показує свою силу в Європі, такий рік хто знає!!! Якщо що то чемп Бельгії вище українського, і до того ж над рейтингом працює лише одна команда, тобто гра в складі ( впевнена гра) команди з Бельгії оцінюється вище ніж в чемпіонаті України!!!
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+1
-1
leominora (Луганск)
16.08.2020 в 20:45
Красава))
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+6
0
atilagun (Запорожье)
16.08.2020 в 20:37
Афффигеть!!!
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+4
-1
Володимирович (Кременчуг)
16.08.2020 в 20:33
А всі упевнені, що Миколенко номер один у Збірній???
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+6
-2
Artemanat (Кривой Рог)
16.08.2020 в 20:39
Если проведёт хороший сезон то переедит в топ чемп и будет основным в сборной
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+5
0
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ПетроФ (Луцьк)
16.08.2020 в 20:55
а що Миколенко в цей час буде спати? чи може тоже рости?))
+1
0
Володимирович (Кременчуг)
16.08.2020 в 21:23
ПетроФ, дай то Бог, всі тільки за!! От як би ще Миколенко грав за Евертон чи Наполі, але вік дозволяє і в ДК прогресувати, поки що!
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.08.2020 в 21:24
Если Миколенко будет седеть в Динамо то это значит спать!
0
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.08.2020 в 20:26
Месси тут отдыхает, это гораздо круче!
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+10
-2


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