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Украинец Данченко сменил клуб в России

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В Рубине кормилец не прижился

Украинец Данченко сменил клуб в России
Новина українською

26-летний украинский защитник Олег Данченко сменил один российский клуб на другой.

Футболист, который играл за "Рубин", отправился в аренду в "Уфу".

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/2021, причем у уфимского клуба имеется право выкупа футболиста по окончании соглашения, сообщает пресс-служба "Рубина".

Напомним, что Данченко перишел в "Рубин" из "Шахтера" в июне 2019 года и сыграл за казанскую команду 20 матчей, отметился двумя голевыми передачами.

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В статье: Рубин (Казань) "Уфа" Олег Данченко
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