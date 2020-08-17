Украинец Данченко сменил клуб в России
В Рубине кормилец не прижился
26-летний украинский защитник Олег Данченко сменил один российский клуб на другой.
Футболист, который играл за "Рубин", отправился в аренду в "Уфу".
Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/2021, причем у уфимского клуба имеется право выкупа футболиста по окончании соглашения, сообщает пресс-служба "Рубина".
Напомним, что Данченко
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