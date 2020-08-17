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Лех вывел Костевича из состава из-за контракта с Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Поляки посчитали поведение игрока некорректным

Лех вывел Костевича из состава из-за контракта с Динамо
Новина українською

Украинский левый защитник польского "Леха" Владимир Костевич неделю назад подписал предварительный контракт с киевским "Динамо", который вступит в силу с 1 января 2021 года.

Впрочем, как сообщают польский СМИ, данный контракт игрока с "Динамо" стал полной неожиданностью для руководства польского клуба.

Несмотря на то, что украинец имел полное право на переговоры с третьим клубом, так как его контракт с "Лехом" истекал менее чем через 6 месяцев, Костевич не сообщил руководству своего нынешнего клуба о переговорах с "Динамо", что в польском клубе посчитали как минимум некорректным.

Отмечается, что украинец был выведен из основного состава и по этой причине не попал в состав против "Одры" (3:1) и вряд ли попадет в состав в следующих.

Единственным решением для Костевича, вероятно, будет немедленный переход в "Динамо", но это требует денег со стороны киевлян.

Напомним, что в прошлом сезоне Владимир провел за поляков 32 матча, забил один гол и оформил шесть ассистов.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Лех (Познань)
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Источник:
Poznań.Wyborcza

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.08.2020 в 23:23
Гнилой народ польских халяв! Костевич будет полгода без игровой практики
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karpatoman (Львів)
17.08.2020 в 23:02
Пшеки - вони і в Африці пшеки.
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FC Energy (Новая Каховка)
17.08.2020 в 23:09
А в Украине ты спокойно будешь играть полгода, если не сообщил об уходе? Да даже если сообщил, тебя никто не обязан ввпускать
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