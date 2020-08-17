Лех вывел Костевича из состава из-за контракта с Динамо

Украинский левый защитник польского "Леха" Владимир Костевич неделю назад подписал предварительный контракт с киевским "Динамо" , который вступит в силу с 1 января 2021 года.

Впрочем, как сообщают польский СМИ, данный контракт игрока с "Динамо" стал полной неожиданностью для руководства польского клуба.

Несмотря на то, что украинец имел полное право на переговоры с третьим клубом, так как его контракт с "Лехом" истекал менее чем через 6 месяцев, Костевич не сообщил руководству своего нынешнего клуба о переговорах с "Динамо", что в польском клубе посчитали как минимум некорректным.

Отмечается, что украинец был выведен из основного состава и по этой причине не попал в состав против "Одры" (3:1) и вряд ли попадет в состав в следующих.

Единственным решением для Костевича, вероятно, будет немедленный переход в "Динамо", но это требует денег со стороны киевлян.

Напомним, что в прошлом сезоне Владимир провел за поляков 32 матча, забил один гол и оформил шесть ассистов.