Лех вывел Костевича из состава из-за контракта с Динамо
Поляки посчитали поведение игрока некорректным
Украинский левый защитник польского "Леха" Владимир Костевич неделю назад подписал
Впрочем, как сообщают польский СМИ, данный контракт игрока с "Динамо" стал полной неожиданностью для руководства польского клуба.
Несмотря на то, что украинец имел полное право на переговоры с третьим клубом, так как его контракт с "Лехом" истекал менее чем через 6 месяцев, Костевич не сообщил руководству своего нынешнего клуба о переговорах с "Динамо", что в польском клубе посчитали как минимум некорректным.
Отмечается, что украинец был выведен из основного состава и по этой причине не попал в состав против "Одры" (3:1) и вряд ли попадет в состав в следующих.
Единственным решением для Костевича, вероятно, будет немедленный переход в "Динамо", но это требует денег со стороны киевлян.
Напомним, что в прошлом сезоне Владимир провел за поляков 32 матча, забил один гол и оформил шесть ассистов.