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Шахтер Солигорск прервал 17-матчевую беспроигрышную серию под руководством Вернидуба

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"Шахтер" уступил на выезде "Ислочи" (2:4)

Шахтер Солигорск прервал 17-матчевую беспроигрышную серию под руководством Вернидуба
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В матче 22-го тура чемпионата Беларуси "Ислочь" неожиданно победила лидера турнирной таблицы "Шахтер" Солигорск (4:2).

Таким образом подопечные Юрия Вернидуба прервали 17-матчевую беспроигрышную серию без поражений во всех турнирах. В составе победителей дублем отметился 27-летний украинец Дмитрий Юсов.

"Шахтер" пока остается лидером таблицы с 43 очками. Его может догнать "БАТЭ", если в этом туре команда победит "Неман".

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Дмитрий Юсов Ислочь (Беларусь)
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