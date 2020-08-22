Шахтер Солигорск прервал 17-матчевую беспроигрышную серию под руководством Вернидуба
"Шахтер" уступил на выезде "Ислочи" (2:4)
В матче 22-го тура чемпионата Беларуси "Ислочь" неожиданно победила лидера турнирной таблицы "Шахтер" Солигорск (4:2).
Таким образом подопечные Юрия Вернидуба прервали 17-матчевую беспроигрышную серию без поражений во всех турнирах. В составе победителей дублем отметился 27-летний украинец Дмитрий Юсов.
"Шахтер" пока остается лидером таблицы с 43 очками. Его может догнать "БАТЭ", если в этом туре команда победит "Неман".
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